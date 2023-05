Trendaktien Basis Plus

In diesem Wikifolio soll in meines Erachtens langfristige Trendaktien aus aller Welt investiert werden. Diese sind Positionen welche nach meinen Vorstellungen seit mehreren Jahrzehnten bestehende Aufwärtstrends besitzen. Nach meiner Ansicht zeichnet sich ein Aufwärtstrend durch einen stabilen Wertzuwachs über einen langfristigen Zeitraum von ungefähr 10 Jahren aus, welcher das Wachstum von Leitindizes wie S&P 500 überschreitet. Dementsprechend ist der Anlagehorizont mittel- bis langfristig. Es soll in verschiedene Branchen wie z.B. Technologie oder Gesundheit aus verschiedenen Regionen der Welt, etwa USA und Asien investiert werden, um eine ideale Diversifikation zu erreichen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass kein Wert mehr als ungefähr 20% des Musterdepots ausmacht. Eine Gleichgewichtung der Werte wird angestrebt. Zusätzlich wird das Depot durch eine Shortposition mit Hebelwirkung abgesichert. Durch verschiedene Analysemethoden, wie Charttechnik oder Fundamentalanalyse, hier insbesondere GuV soll auf Änderungen in den Trends und Trendbrüche angemessen reagiert und gegebenenfalls Werte ausgetauscht werden. Ebenso soll durch aufmerksames Beobachten von Branchen- und Unternehmensnachrichten versucht werden, potentielle Einflussfaktoren auf den Kursverlauf zu identifizieren, um darauf reagieren zu können.