Trendfollowa Select

Der Entscheidungsprozess soll auf einem quantitativen Handelssystem basieren, welches flexibel genug sein soll, um in der aktuellen Marktphase auf die attraktivste Anlageklasse (z.B. Aktien, Anleihen, etc.) wechseln zu können. Das Anlageuniversum soll vor allem aus möglichst liquiden ETFs bestehen, die die einzelnen Anlageklassen repräsentativ abdecken sollen. In einem negativen Umfeld können auch Short-ETFs eingesetzt werden. Ziel soll sein, eine vom Gesamtmarkt unabhängige und stabile Wertentwicklung zu erreichen. Dieser aktive Ansatz soll von unterschiedlichen Marktsituationen profitieren und vor erheblichen Wertverlusten in turbulenten Marktphasen schützen. Der Anlagehorizont soll überwiegend mittelfristig ausgerichtet sein. Die Haltedauer der einzelnen Positionen kann sich jedoch mit der aktuellen Marktsituation ändern.