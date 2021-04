Thausendbagger Investing

Handelsidee

A) Anlage-Strategie:

Es soll in besonders Wachstumsstarke Aktien investiert werden. Die von Benjamin Graham favorisierte Strategie soll hier bevorzugt umgesetzt werden. Qualitätsaktien etwa zum halben Preis werden gesucht und versucht möglichst zum zwanzigfachen Gewinn pro Jahr zu verkaufen. Langfristiges Investieren heißt das Motto.

Bei defensiven qualitativen Aktien kann ein Kauf auch bei fairen Preisen erfolgen. Das gilt vor allem für Apple- und Coca Cola-Aktien.



B) Entscheidungsfindung:

Die Entscheidungsfindung soll nach der wirtschaftlichen Lage folgen.

Dabei sollen in die Entscheidungsfindung im Rahmen der Fundamental-Analyse Faktoren wie der wirtschaftliche Konjunkturverlauf, Inflation einfließen.

Ebenso sollen Branchen-Analysen und Regional-Analysen erfolgen.

Das Verhalten der Notenbanken und Parlamente soll dabei auch berücksichtigt werden.



Die Kauf-Stratrgie, also der Einstieg bei einem Rücksetzer als günstige Einstiegschance (Recovery Ansatz), soll auch genutzt werden.

