Die Idee des "CHI The Millionaire" soll versuchen eine möglichst langfristige Wertsteigerung darzustellen, bei welchem eine regelbasierte Wertpapierauswahl zugrunde gelegt soll. Folgende Kriterien sollen überwiegend bei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt werden: Zunächst soll ein Ranking des vollständigen zur Verfügung stehenden Aktienuniversums gebildet werden, bei denen das Beta (je höher, desto besser), das gehandelte Volumen der letzten 3 bzw. 14 Tage im Vergleich zu den letzten 100 bzw. 200 Tagen und ein Qualitätsscore aus der Fundamentalanalyse das Ranking bestimmt. Im Anschluss werden dann Werte mit einem Beta von unter 1,4 aussortiert und die Performance der letzten 100 Tage betrachtet. Die Analyse der Fundamentalwerte - insbesondere die qualitative Unternehmensanalyse - soll in der Regel anhand der Morningstar Datenbank erfolgen. Um ein möglichst breites Anlagespektrum zur Verfügung zu haben, können sowohl nationale als auch internationale Aktien gekauft werden und der Fokus auf Small- und Midcaps gelegt werden. Die Überprüfung der Titel im wikifolio soll in der Regel mehrmals wöchentlich erfolgen, so dass der Anlagehorizont eher kurzfristig geplant ist.