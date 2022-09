ChangeTime

Der Anlagehorizont wird gesplittet und kann sich zwischen einem Tag und bis zu mehreren Wochen bewegen. Der Schwerpunkt soll auf mehrtägigen und mehrwöchigen Anlagen, also im kurzfristigen Bereich, liegen. Besondere Werte, die in einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung meiner Meinung nach Potential haben, können auch länger über Monate oder Jahre gehalten werden. Wie soll der Ansatz funktionieren? Gehandelt werden soll mit eigenen Trendlinien, in Abhängigkeit der Berührungspunkte, Abstand der Punkte und des Bewegungsmusters. Welche Bereiche sollen gehandelt werden? Es sind Investitionen in Aktien, Anlagezertifikate, Fonds und ETFs aus allen Teilen der Welt möglich. Warum ist nicht immer das ganze virtuelle Geld investiert? Es sollen meiner Meinung nach bestmögliche Einstiege abgewartet werden