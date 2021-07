Trade und Invest Mix

Handelsidee

Die Werteauswahl und Tradeentscheidung erfolgt nach meiner Strategie Nr. 1.

In ihr werden durch übergeordnete charttechnische Lage und fundamentale Filter geeignete Werte herausgesucht und anschließend durch charttechnische Signale in kleineren Zeiteinheiten gehandelt. Ich suche also Basiswerte die voraussichtlich besser mit meinen Signalgebern funktionieren als andere Werte.

Die Haltedauer richtet sich nach der Art und Aussagekraft des jeweiligen Signals. Das können einige Tage bis Wochen, in manchen Fällen auch Monate sein.



Das Anlageuniversum wird nicht eingeschränkt. In normalen Marktphasen werden aber Aktien, Zertifikate, Hebelprodukte, ETF's bevorzugt in Long-Richtung gehandelt.



Bei ungünstiger Marktlage ist vorübergehend auch eine größere Cashposition möglich. mehr anzeigen