Es ist beabsichtigt mit dem wikifolio "Nasdaq_2030" an der Entwicklung eines Portfolios zu arbeiten, welches in naher Zukunft ein Ausrufezeichen setzt. Dabei soll in diverse Aktien verschiedener Branchen investiert werden, egal ob Value Aktien oder Small Caps, wie z. B. Nvidia oder American Lithium. Es soll eine Anlagemöglichkeit bieten für jede Art von Anleger. Kleinere Positionen an Krypto werden im Portfolio für die nötige Abwechslung sorgen. Es soll versucht werden, die Phasen des Gesamtmarktes mithilfe der Charttechnik, Angebots- und Nachfrageanalyse und anderen Methoden zu erkennen und in die jeweils interessantesten Bereiche zu investieren, ohne dabei die Breite des Marktes abzubilden. Es ist beabsichtigt, überwiegend in Aktien zu investieren, andere Anlageklassen wie ETFs, Fonds oder Anlagezertifikate werden nicht ausgeschlossen. In einem positiven Marktumfeld sollen nach Möglichkeit eine größere Anzahl an Positionen gehalten werden. Die Haltedauer soll überwiegend im mittelfristigen Bereich liegen. Positionen können in mehreren Tranchen auf und abgebaut werden. Auch das Handeln um eine Kernposition, also der periodische Aufbau und Abbau während der Haltedauer ist möglich. Auf Hebelprodukte wird verzichtet . Beim Investieren soll die Chartanalyse Hilfestellung geben. Fundamentale Kennzahlen, Regionalanalyse, Insideraktivitäten, Firmenpräsentationen, Finanzberichte und andere Informationen können zur Investitionsentscheidung herangezogen werden.