Top10 Crypto Currency Invest

Handelsidee

Anlageuniversum: Dieses wikifolio soll in der Regel in einen Index investieren, der sich aus bis zu 10 Top-Krypto Assets zusammensetzt. Vor diesem Hintergrund sollen vorwiegend Exchange Traded Products erworben werden, die die Kursentwicklung des Bitwise Select 10 Large Cap Krypto Index nachzeichnen.



Geplanter Anlagehorizont: im Grundsatz überwiegend langfristig



Entscheidungsfindung: Käufe und Verkäufe sollen in der Regel auf Basis fundamentaler Analysen getroffen werden mehr anzeigen