Handelsidee

In Anlehnung an sehr erfolgreiche Wikifolios sollen in einer gewissen Diversierung die Teiltrades nachgetradet werden aber auch eigene Perlen sollen mit ins Portfolio fließen.



Der Anlagehorizont kann stark variieren, von intraday über tage bis hin zu mehreren Monaten, wobei dies eher die Ausnahme darstellen sollte.



Keine Hebelprodukte aber auch mal Index shorten bei entsprechender Marktlage oder zur Absicherung (Hedging) des Portfolios.



