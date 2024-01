TOP Short Aktien fallend

Dieses Portfolio profitiert von fallenden Aktienkursen und zugehörigen Krisen. Es investiert mindestens 50% seines Kapitals auf einen fallenden DAX, Euro Stoxx 50 und S&P 500. Weiterhin setzt es (und profitiert von) steigender Volatilität. Außerdem hält es mindestens 15% seines Kapitals in Gold. Das Portfolio kann zur bestehenden Absicherung von Aktienpositionen genutzt werden oder um auf fallende Kurse und eine Krise, eine ausgeprägte Korrektur am Aktienmarkt oder das Auftreten eines schwarzen Schwan zu setzen. Es wird davon ausgegangen, das Gold in einem solchen Fall profitiert, die Volatilität am Markt ansteigt und die Aktienkurse fallen. Von diesen drei Elementen profitiert das Portfolio und ist entsprechend positioniert.