Aktien Analystin investierbar

Willkommen auf meinem Profil, ich habe mir mit Hilfe der besten Coaches im Aktienbereich ein breites Wissen angeeignet, wie ich die profitabelsten, aber auch fundametal stabilsten Aktien finden und handeln kann. Dabei habe ich mich vorallem auf das langfristige Investieren spezialisiert. Dabei werden die Aktien mehrere Monate bis Jahre gehalten (keine Buy and Hold Taktik, stattdessen langfristiges Investieren mit Risikomanagement anhand der Indikatoren). Es wird grundsätzlich angestrebt die Aktien gleich stark zu gewichten. Mein Handelsansatz setzt sich aus wirtschaftlichem Wissen, fundamentalen Daten und technischem Knowhow zusammen. Ich arbeite mit einem speziell angefertigten Analysetool, das mit Hilfe von den aktuellsten Kennzahlen und den wichtigsten Zukunftprognosen es einem ermöglicht, den Markt (die gängigsten ETFs, oder Indizes) zu schlagen (entgegengesetzt zu der weitverbreitenden Meinung, dass dies nicht möglich ist). Die technischen Analysen ermöglichen es mir gute Zeitpunkte für den Ein- und Ausstieg zu finden. Zusätzlich hilft mir mein tägliches Daytrading immer auf dem neuesten Stand des amerikanischen Marktes zu bleiben (ich trade beinahe täglich den S&P und NASDAQ) und dies ermöglicht mir das Wissen aus langfristigem Investment und Daytrading zu kombinieren. Durch meine gewissenhafte und korrekte Persönlichkeit bin ich eine sehr zuverlässige Investorin, die sowohl auf Details achtet, als auch das große Ganze nicht aus den Augen verliert. Lasst euch nicht davon abschrecken, das Geld von einer Frau managen zu lassen. Frauen gelten gerade beim Investieren als besonders zuverlässig und sicherheitsbewusst, was sich positiv auf die Rendite auswirkt. ;) Alle Aktien des Musterdepots besitze ich auch selbst und würde diese auch meinen Freunden bzw. Verwandten empfehlen. Aus moralischen Gründen verzichte ich auf die Investition in Unternehmen der Rüstungsindustrie. Viel Erfolg beim Mithandeln! Eure Aktien Analystin