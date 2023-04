Tranchen Guru

Hallo und einen Guten Tag wünscht dir Philipp, ich analysiere Aktien zunächst im technischen Sinne und sofern sie hier attraktiv erscheinen, gehe ich in die aufwendige fundamentale Analyse des jeweiligen Unternehmens über. Bei mir sind im Portfolio ausschließlich Einzeltitel enthalten, welche einen langen Aufwärtstrend und entsprechend gesunde Korrekturen in Krisenzeiten vorweisen. Das Portfolio soll einen konstanten und stabilen Vermögensaufbau generieren, letztlich zur Altersvorsorge beitragen und ist somit als ein reines „longterm“-Investment ausgerichtet (20+Jahre). Dieses Depot wird mit dem Startbudget von 100.000€ geführt und soll im Jahr 2023 und 2024 ausschließlich in Tranchen entstehen. Verfolge mich aufmerksam, sodass du keine Einstiege verpasst. Ich freue mich gemeinsam mit Dir diesen Weg zu bestreiten.