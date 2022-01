Trendfolge900

Handelsidee

Es gibt etliche Aktien, die sich seit vielen Jahren ununterbrochen in einem Aufwärtstrend befinden.



Dieses wikifolio soll diese trendstarken Aktien mittels Hebelprodukten begleiten, um eine möglichst hohe Performance erreichen zu können.



Investiert werden soll in Werte aus aller Welt. Es sollen ausschließlich Hebelprodukte gekauft werden, deren zugrunde liegender Basiswert sich in einem mehrjährigen Aufwärtstrend befindet. Zur Analyse sollen Methoden der technischen Analyse (Charts, Trendanalyse, Relative Stärke) genutzt werden.



Zudem soll auch eine fundamentale Analyse erfolgen und das Unternehmen soll in der Regel eine jährlich steigende Umsatz- und Gewinnentwicklung vorweisen können.



Die Haltedauer der Hebelprodukte soll in der Regel 6 - 24 Monate betragen, kann je nach Entwicklung jedoch auch kürzer ausfallen. mehr anzeigen