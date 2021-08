Trend und Entwicklung

Handelsidee

Geplant sind Investments in Indizes (z.B. DAX, Dow Jones, NASDAQ) und Devisen (z.B. EUR, USD, JPY), sowie Rohstoffe (z.B. Gold, Silber, Öl) und einzelne Aktienwerte.

Zur allgemeinen Streuung des Anlagerisikos sollen auch Käufe auf fallende Kurse möglich sein.

Durch die Vielzahl an Investitionsmöglichkeiten in den verschiedenen Märkten und Assetklassen ergibt sich für den Anleger ein hohes Maß an Flexibilität und Diversifikation.



2. Management der Positionen und die Absicherung:



Die offenen Positionen sollen möglichst aktiv betreut werden, dabei sollte die geplante Investitionsquote in der Regel 2-10% betragen.

Zur Absicherung können auch Stopp Loss-Limits eingesetzt werden, des weiteren ist zur weiteren Absicherung ein schnelles Beenden von Verlust-Trades oberstes Gebot.

Das Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig sein.

Es ist auch geplant keine offenen Trades über das Wochenende zu halten, um Kursschwankungen durch Kurslücken (Gaps) und den teils stark schwankenden Eröffnungskursen des jeweiligen Indizes zu umgehen.



3. Chancen:



Hauptsächlich sollen Derivate (Hebelprodukte) z. Bsp. Turbo Knock-Outs (Call/Put) genutzt werden. Wobei die beabsichtigte Bandbreite der gewählten Hebel moderat zwischen 2 und 5 liegen sollte. Durch den Hebel soll überdurchschnittlich an der gewünschten Kursbewegung des Basiswerts partizipieren werden.

Die Rendite Chancen, auch bei fallenden Kursen und allgemein negativer Börsenstimmung, soll durch Einsatz von Puts (Short-Positionen) ebenfalls generiert werden.



HINWEIS: Die Performance des wikifolios bezieht sich auf eine Wertentwicklung in der Vergangenheit. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. mehr anzeigen