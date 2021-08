Aktien Trendfolge Plus

Handelsidee

ETF und Aktien welche sich in einem intakten Aufwärtstrend befinden, werden in das Portfolio aufgenommen. Bei einem Trendbruch nach unten oder einer temporären Kursübertreibung nach oben, werden die ETF oder Aktien wieder verkauft. Solange der Trend intakt bleibt, werden die Aktien, bzw. ETF im Portfolio gehalten bis sich lukrativere Möglichkeiten bei anderen Werten ergeben. Ein Plus an Rendite soll durch gehebelte ETF erzielt werden. mehr anzeigen