TrendAndHomerun

Die diesem Portfolio zugrunde liegende Idee soll sich in der Regel an die Idee von Stanley Druckenmiller anlehnen, seinerzeit die rechte Hand von George Soros. Es soll grundsätzlich versucht werden, ungefähr 15% - 30% Gewinn mit verschiedenen Trade-Ideen zusammen zu tragen. Dies soll es dem Portfolio in der Regel ermöglich, sich anschließend auf etwa 1 bis 3 Trade-Ideen, eventuell sogar gehebelt, zu konzentrieren. Bei diesen Ideen sollen in der Regel Situationen ausgenutzt werden, die ein meiner Meinung nach besonders vorteilhaftes Chancen-Risiko-Verhältnis aufweisen könnten. Sollten sich diese seltenen Situationen ergeben und sollte zuvor ein kleines Gewinnpolster erzielt worden sein, so könnte hierdurch meines Erachtens ein möglicher Jahresgewinn erreicht werden. Der hierfür vorgesehene Handelshorizont soll grundsätzlich eher mittel- als kurzfristig sein. Die Ideenfindung soll sich grundsätzlich auf die Analyse von Fundamentaldaten stützen. Das Timing für das Aufsetzen der einzelnen Trades soll sich in der regel jedoch eher an der aktuell technischen Situation orientieren. Bevorzugt soll in Aktien investiert werden, gelegentlich können aber auch die Chancen im Derivatebereich (Hebelprodukte) ausgenutzt werden. Zur möglichen Diversifikation können prinzipiell auch sämtliche ETFs, Fonds und Anlagezertifikate hinzugenommen werden