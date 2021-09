The Trade-System

Handelsidee

Dieses wikifolio soll auf kurzfristiger Basis in Werte investieren, die aufgrund verschiedener Faktoren Marktchancen bereithalten könnten. Anlagetrends, Innovationen und Markenstärke sollen in der Regel die Basis dieses wikifolios bilden. Darauf aufbauend sollen Unternehmen, die aus meiner Sicht die Zukunft mit ihren Lösungen beeinflussen könnten diese Grundlagen mit viel Potenzial ergänzen.



Für das Auswahlverfahren sollen meist aktuelle Impulse im Chart, bevorstehender oder laufender Newsflow, Unternehmenszahlen (KGV, Cashflows...), das Momentum und der Chartverlauf (Unterstützungs- & Widerstandslinien, Formationen) berücksichtigt werden. Zudem soll die Entwicklung der Branche eine Rolle spielen.



Der Anlagehorizont soll tendenzielll eher kurzfristig angelegt sein, wobei das wikifolio aktiv betreut werden soll und Anpassungen im Portfolio gewünscht und eingeplant sind. Gerne können die Trading-Positionen auch mit langfristigeren Investments unterlegt werden. Der größte Portfolioanteil soll allerdings kurzfristig angelegt sein. Dabei sollen in der Regel die Grundzüge der Portfolio Theorie, technische Indikatoren und eine Streuung auf verschiedene Branchen miteinbezogen werden. Als Beimischung können auch ETFs (auch auf Kryptowährungen), Fonds, Anlagezertifikate und auch Hebelprodukte eingesetzt werden. mehr anzeigen