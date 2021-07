Thief Shark Growing Capital B

Handelsidee

Das Portfolio setzt sich aus Aktien und ETFs zusammen. Hauptfocus liegt auf Disruptivität und Innovation. Es wird gauptsächlich in Healthcare, Green Mobility, Green Mining, Green Energy, Digital Payments, Next Generation Resources und Digitalisierung mittel- bis langfristig mit einem Anlagehorizont von 2-10 Jahren investiert. Außerdem sind Value-Aktien wie z. B. Berkshire, Mc Donalds, Microsoft, Alphabet, Nestle, Allianz und v. a. mehr enthalten. Um das Portfolio in der Breite ständig zu erweitern und Dividendenpositionen stetig auszubauen, werden 15-25% kurz- bis mittelfristig mit einem Anlagehorizont von mehreren Stunden bis mehrere Monate in volatile Werte investiert, bei denen regelmäßig Teilgewinnmitnahmen realisiert werden, um den dafür benötigten cashflow zu generieren. 5-10% werden kurzfristig in volatile Trend- und Hypeaktien investiert, um cashflow zur Erweiterung des Portfolios zu erzielen. Bei diesen Werten werden täglich, wöchentlich oder monatlich Teil- oder Komplettgewinnmitnahmen realisiert. 0-15% des Portfolios besteht aus cash für bislang ungeplante Neuinvestitionen. mehr anzeigen