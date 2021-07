Thief Shark Growing Capital E

Handelsidee

Hauptbestandteil dieses aktiv verwalteten Portfolios sind ETFs, die bestimmte Indizes oder Themenbereiche abdecken. Zu einigen Themen wie z. B. Healthcare sind mehrere ETFs vorhanden. Dies geschieht, da sich die Gewichtung bzw. die enthaltenen Einzelwerte in besagten ETFs unterscheiden. Außerdem sind Aktien von bedeutenden Herausgebern von Fonds enthalten. Die Gewichtung des gesamten Portfolios wird bei entsprechenden Marktsignalen geändert. Der Anlagehorizont ist äußerst langfristig ausgelegt. Evtl. Dividendenausschüttungen werden ggf. in anderen Positionen reinvestiert. Da dieses Portfolio zu einem sehr großen Teil aus ETFs besteht ist es aufgrund der teilweise recht hohen Ausgabeaufschläge eben derer nicht ungewöhnlich, daß es zunächst zu einer negativen Performance kommt. Da der Anlagehorizont hier aber als äußerst langfristig anzusehen ist, wird sich dies mit steigender Laufzeit relativieren. Gewinne werden hier nicht ausschließlich aus Kurssteigerungen erzielt, sondern auch durch immer wiederkehrende Dividendenausschüttungen. Mittel- bis langfristig kann von einer jährlichen Performance zwischen 10% und 50% ausgegangen werden, da auch stark auf innovative, teils sogar enorm disruptive Zukunftstrends wie AI, IOT, IT, Green Energy, Green Mobility, Future Finance, Healthcare, Lebensmittel, Wasser und andere Resourcen gesetzt wird. mehr anzeigen