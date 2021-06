Fundamental Trading

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll das gesamte Anlageuniversum gehandelt werden. Einzelne Werte, Derivate oder ETF’s werden nach dem Top-Down-Ansatz herausgesucht.



Beim Top-Down-Ansatz, soll als erstes eine Makroanalyse stattfinden, welche die Rahmenbedingung für bestimmte Wirtschaftsräume absteckt. Diese können anhand von makroökonomischen Kennzahlen wie z.B.: BIP, Arbeitslosenkennzahlen, usw… bewertet werden. Als Leitfaden soll die STEP-Analyse dienen, diese Methode eignet sich um multinationale Large-Caps zu handeln.



Danach können aussichtsreiche Branchen herausgesucht werden, welche man durch das Five-Forces Modell evaluieren kann.



Die Unternehmen lassen sich nun durch die „harten“ - und „weichen“ Faktoren bewerten. „Harte“ Faktoren können beispielsweise Kennzahlen wie das KGV, KCV usw. sein, dies kann Auskunft darüber geben ob nun ein Wert gerade billig ist oder nicht. „Weiche“ Faktoren können Unternehmensführung, Preissetzungsmacht usw. sein. Diese Faktoren sollen unter den Unternehmen einer Branche verglichen werden und die „günstigsten“ mit den besten Faktoren herausgesucht werden.



Sollten ganze Wirtschaftsräume nach der STEP-Analyse attraktiv erscheinen, können auch ETF’s des Index eines Landes mit in das Portfolio aufgenommen werden. Derivate könne ebenfalls ihren Weg in das Wikifolio finden, um beispielsweise Indexe mit weniger Kapitalbedarf in das Wikifolio auf nehmen zu können.



Die geplanten Haltezeiten sind eher kurz- bis mittelfristig angedacht.

mehr anzeigen