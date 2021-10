TheWieselOfWallStreet Trading

Handelsidee

Das Portfolio soll zum einen Teil aus Day-Trades und zum anderen Teil aus Swing-Trades bestehen. Die gehandelten Vermögensgegenstände werden hierbei hauptsächlich aus Europa, China und den USA stammen. Day-Trades werden mit hoher Wahrscheinlich innerhalb eines Tages geschlossen. Mehrere Tage, Wochen oder Monate können hingegen die Swing-Trades geöffnet sein. Aus diesem Grund ist die Anlagestrategie kurzfristig bis mittelfristig ausgelegt. Aus meiner Sicht sollten hierfür mindestens 1-2 Jahre eingeplant werden.



Aufbauend auf meine langjährigen Erfahrungen mit der Technischen Analyse bin ich nun auf der Suche nach Einstiegsmöglichkeiten durch diese Form der Kursprognose. Ähnlich wie in meinem Investment Wikifolio WFTWOWSDIV. Im Vergleich hierzu findet im Trading-Depot die Technische Analyse jedoch größere Anwendung. Hierbei soll insbesondere die absolute Trendfolge Beachtung finden. Überwiegend gehandelt werden hierbei also Chartmuster in Kombination mit dem Volumen. Doch auch Grundlagen der Technischen Analyse wie Unterstützungen und Widerstände, Trendlinien, gleitende Durchschnitte sowie der Relative Strength Index werden nicht außer Acht gelassen. Darüber hinaus wird die Technische Analyse eingesetzt, um offene Positionen zu liquidieren, damit mögliche Gewinne gesichert werden. Mindestens genauso wichtig wird es sein, auch gewisse Positionen durch die Setzung einer Stopp-Loss Order im Verlust zu schließen. Auf diesem Weg werden Totalverluste vermindert bzw. vermieden.



Das Handeln mit gehebelten Produkten kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden. Jedoch können Knock-out Zertifikate mit kleinem Hebel (<5) und unter Berücksichtigung des Moneymanagements zum Einsatz kommen.



Neben der Technischen Analyse soll auch die Fundamentalanalyse ihre Anwendung finden. Hierbei sollen Kennzahlen, News und Prognoseaussichten Beachtung geschenkt werden.

