unterbewertete EU und USA Aktien

Handelsidee

Handelsidee: Der Handelsansatz besteht darin (kurzfristig) unterbewertete Aktien zu kaufen und i.d.R. bis zu einer Überbewertung zu halten. Bei einem starken Trendverlauf werden die Aktien länger gehalten, in einem Seitwärtsmarkt eher schneller verkauft, sobald die Indikatoren das anzeigen.



In diesem Wikifolio werden nur europäische und amerikanische Aktien gehandelt und auch keine Hebelprodukte.



Für die Berechnung der Unter- bzw. Überbewertung einer Aktie verwende ich hauptsächlich den Williams %R Indikator aber auch saisonale Muster als Vorfilter. Der Einstieg erfolgt dann bei entsprechenden Chartmustern laut Markttechnik.

Der Ausstieg (Verkauf) erfolgt, entweder bei einer Überbewertung oder in einem Trend erst bei nachlassenden Trend, den ich anhand der Markttechnik erkenne.



Haltedauer: einige Tage, bis max. 2-3 Monate, je nach Trendverlauf



