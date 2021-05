blue wave - Buy the dip

Handelsidee

Ziel dieses wikifolios ist der langfristige Vermögensaufbau.



Mit ruhiger Hand soll das Auf und Ab von Kursen innerhalb etablierter Kursranges und Kursmuster gehandelt. Nach markanten Kursrückgängen sollen Qualitätsaktien gekauft und anschließend in die Erholung sukzessive wieder verkauft werden. Der Anlagehorizont für einzelne Positionen liegt bei mehreren Tagen bis mehreren Monaten.



In der Regel wird konzentriert maximal in 5 Werte gleichzeitig investiert. Die cash-Quote kann zwischen 0 und 100% liegen. mehr anzeigen