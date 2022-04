Handelsidee

Das Wikifolio Top US Performers basiert auf der Handelsidee der Trendfortsetzung der stärksten US Unternehmen des S&P 500.



Positionen werden ausschließlich bei einem günstigem relativem Momentum des Marktumfeldes eröffnet, um das Schwankungsrisiko zu minimieren und auf günstige Aufwärtsbewegungen aufzuspringen. Der Fokus liegt auf Wachstumsaktien (u.a. Ertrag, Absatz, Gewinn und geringe Verschuldung), die einen stabilen Aufwärtstrend im Zeitverlauf aufzeigen.



Über ein Trailing Stop Management, das sich am allgemeinen Marktumfeld orientiert, wird das Risiko durch starke Kurschwankungen zusätzlich minimiert. mehr anzeigen