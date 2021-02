Sentiment-Strategie

Handelsidee

In diesem wikifolio möchten wir entgegengesetzt zur Mehrheit der Marktteilnehmer handeln. Denn die Mehrheit hat an der Börse meistens unrecht. Wenn die Stimmung zu gut ist, folgt meist eine Korrektur. Wenn dagegen eine gesunde Skepsis herrscht, folgen meist weitere Kursanstiege. In diesem wikifolio kaufen wir daher einen Aktien ETF generell in Phasen, in denen die Marktteilnehmer zu pessimistisch sind, und verkaufen ihn, wenn sie zu gierig werden. Die Stimmung kann mit verschiedenen Indikatoren weitestgehend systematisch bestimmt werden. Um Rückgänge klein zu halten, kann die Strategie zwischendurch komplett in Cash gehen.

