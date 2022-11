US- Wachstumswerte

Durch eine konzentrierte Aktienauswahl soll mit diesem Wikifolio ein langfristiger Wertzuwachs erzielt werden. Im Portfolio werden maximal 5 Produkte (Aktien und/ oder Zertifikate) enthalten sein. Aktien und Zertifikate werden je nach Kursentwicklung kurzfristig, mittelfristig oder auch langfristig gehalten. Der Fokus liegt bei US-Aktien, die an der NYSE und NASDAQ gelistet sind. Zertifikate, Long oder Short werden auf US- Indizes (S&P500 und NASDAQ100) gehandelt. Die Aktien Auswahl erfolgt auf Basis fundamentaler sowie technischer Kriterien nach der CAN SLIM Methode von William J. O´Neil. In schwierigen Marktphasen kann die Cashquote auf 100% angehoben werden, um das Kapital zu schützen.