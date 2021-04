USA Quality First

Handelsidee

In diesem Portfolio werden wir US americanische Aktien handeln, welche gute Chancen haben Ihre Stärke fortzusetzen. Es kommen Aktien von Unternehmen in die engere Auswahl, welche sich durch gute fundamentale Daten in der Vergangenheit bewiesen haben. Die Aktien werden mittelfristig bis langfristig im Depot verbleiben. Ausnahmen wird es sicher immer geben. mehr anzeigen