US Trend Investments

Handelsidee

Dieses regelbasierte Wikifolio investiert in Aktien, die anhand von fundamentalen und technischen Kriterien bewertet sind (angelehnt an Mark Minervini).



Das Aktienuniversum umfasst Aktien aus USA, Europa und Deutschland, der Anlagehorizont ist grundlegende mittel- bis langfristig ausgelegt.



Für die Auswahl der Aktien, den Ein- und Ausstieg wird folgendes Regelwerk angewandt.

Die benötigten Kennzahlen und für die Erstellung eines Rankings nutze ich die Börsensoftware von Traderfox in einem sogenannten SystemFolio.





