Technologie value und growth

Handelsidee

Das Wikifolio investiert in aussichtsreiche Technologieunternehmen aus Deutschland sowie weltweit. Die Geschäftsmodelle weisen hohe Skaleneffekte auf. Zukünftiges Umsatzwachstum führt daher zu überproportionalen Wertsteigerungen.



Schwerpunkt der Aktieninvestitionen bilden Unternehmen, die nach Value- sowie gleichzeitig nach nach Growth-Kriterien attraktiv bewertet sind. D.h. es steht (nach sorgfältiger Value-Analyse) die aktuelle Marktkapitalisierung in einem attraktiven Verhältnis zur fundamentalen Situation (KGV, Kurs/Cash-Flow, Kurs/Buchwert, inkl. Sondereffekten, Verschuldungsgrad, Liquiditätssituation, Managementstärke, bisherige Prognosegüte).



Gleichzeitig zeichnet sich für das Unternehmen kräftiges Wachstum ab (Growth-Ansatz), welches im aktuellen Börsenkurs noch nicht eingepreist ist (Wachstumstrend, erwartetes Branchenwachstum, überlege Marktstellung und Produkte, hohe Eintrittsbarrieren für neue Wettbewerber, Preissetzungsmacht).





Durch die Kombination von Value- und Growth-Ansatz möchte VaGoInvest die Chancen verdoppeln und das Verlustrisiko minimieren. mehr anzeigen