Value Excellence Plus

Das Value Excellence Wikifolio bietet die Möglichkeit, von vielversprechenden Unternehmen zu profitieren. Basierend auf einer fundierten fundamentalen Analyse werden sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen in das Portfolio aufgenommen. Das Value Excellence Wikifolio verwendet hauptsächlich eine fundierte fundamentale Analyse, um die vielversprechendsten Unternehmen auszuwählen. Durch die Untersuchung von wirtschaftlichen Daten der letzten Jahre von über 4.000 börsennotierten Unternehmen werden historische Erfolgsfaktoren identifiziert. Diese datenbasierte Analyse unterstützt die Bewertung der Unternehmen und bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien im Portfolio. Das Value Excellence Wikifolio setzt computerbasierte Systeme ein, um die Auswahl der Aktien zu unterstützen. Ein eigenentwickeltes System kann die umfangreichen wirtschaftlichen Daten verarbeiten und historische Erfolgsfaktoren innerhalb dieser Daten erkennen. Basierend auf den aktuellen Daten eines Unternehmens wird eine Bewertung generiert, um die vielversprechendsten Titel zu ermitteln. Das Value Excellence Wikifolio verfolgt eine langfristige Anlagestrategie. Die ausgewählten Positionen werden sorgfältig für einen entsprechend langfristigen Zeitraum gewählt. Regelmäßige Überprüfungen der Erwartungen an die einzelnen Positionen werden vorgenommen, und je nach Situation können entsprechende Anpassungen vorgenommen werden, um die Portfoliozusammensetzung zu optimieren.