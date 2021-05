Concentrated Value Opportunities

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

HAIER SMART HOME CO.D YC1

Neben der Arbitrage Chance (https://www.valueinvestorsclub.com/idea/Haier_Smart_Home/3919348345 oder https://seekingalpha.com/article/4399099-haier-smart-home-german-listed-shares-50minus-80-near-term-upside-massive-discount-to-hk-line ), handelt es sich bei HSH um ein sehr interessantes und gut positioniertes Unternehmen mit rasantem Wachstum in den Overseas-Märkten. Der Fokus des Unternehmens liegt nun auf Europa und Nord Amerika, wo historisch noch Unternehmen wie Miele, Electrolux, BSH, Whirlpool dominieren. HSH wird diese Märkte höchstwahrscheinlich über E-Commerce Kanäle penetrieren, da die traditionellen Player noch stark im analogen Handel verankert sind und Partnerschaften pflegen, die über Jahrzehnte entstanden sind und nicht einfach aufgehoben werden können. Das ist ein Vorteil, den HSH nun gezielt ausnutzen kann. Darüber hinaus wird in EU die Wettbewerbsfähigkeit via Produktionsstätten in Rumänien und der Türkei sichergestellt, die aktuell gebaut werden. Das Markenportfolio ist sehr ausgewogen und kann von Einsteiger- bis Premium-Segment alles abdecken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass HSH in den kommenden Jahren Marktanteile in den Regionen EU und NA gewinnen wird und dabei die Marktanteile im heimischen Markt mindestens konstant halten kann.