Value Unlocked

Die Strategie des Portfolios ist von den Ideen des großartigen Peter Lynch geprägt. Der Fokus soll auf den Branchen der Zukunft liegen, wobei insbesondere in Digitalisierung und E-Commerce investiert wird. Bei starker Unterbewertung können jedoch auch Werte der "Old Economy" ihren Weg ins wikifolio finden. Vernünftig bewertete Wachstumsaktien stehen im Mittelpunkt, werden allerdings gleichzeitig von antizyklischen Investments ergänzt. Es soll ein gesundes Gleichgewicht aus High-Growth-Werten und antizyklischen Chancen gefunden werden, mit denen das Portfolio optimal diversifiziert ist und in verschiedensten Marktphasen besteht. Für die Bewertung ist das genaue Verständnis des Geschäftsmodells von zentraler Bedeutung. Durch eine explizite Kenntnis des Unternehmens und der gesamten Branche, werden künftige Umsätze und Gewinne sowie die Gewinnmarge für die nächsten 5-10 Jahre abgeschätzt. Dabei wird ein faires KGV beziehungsweise KUV für das Unternehmen in 5-10 Jahren ermittelt und die konservativ berechnete zukünftige Marktkapitalisierung mit der heutigen verglichen. Bei einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis wird das Unternehmen in das Portfolio aufgenommen. Besonders gerne werden Aktien ausgewählt, dessen zukünftige Erlöse dazu hin mit Hilfe von Tools wie Google Trends, SimilarWeb oder SensorTower effektiv vorausgesagt werden können. Allerdings wird neben diesen quantitativen Faktoren, den qualitativen Einflüssen ebenso eine hohe Bedeutung beigemessen. Insbesondere innovative und disruptive Unternehmen, die eine ganze Branche auf den Kopf stellen und neu ordnen können, sollen früh gefunden werden. Der langfristige Ansatz ist von zentraler Bedeutung. Aktien werden generell über mehrere Jahre und länger gehalten, wobei die Gewichtung bei deutlichen Übertreibungen nach unten wie oben angepasst wird. Ein fokussierter Ansatz mit maximal 20 Werten ist das klare Ziel, um eine Outperformance zu ermöglichen.