VALUE EXTREM

Handelsidee

VALUE PLUS sucht nach Aktien mit attraktiven Bewertungen (z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis (PEG) und Preis-Umsatz-Verhältnis (P/S)) bei gleichzeitig positivem Gewinnwachstum in der Vergangenheit und zukünftig zu erwartetem Wachstum. Gehandelt werden in erster Linie US-amerikanische Aktien, aber auch internationale Wertpapiere. mehr anzeigen