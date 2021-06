Low Variance Concept

Handelsidee

Im Fokus für dieses wikifolio stehen europäische Werte die z.B. ein Minimum an Varianz und ein weitgehend positives Momentum aufweisen. Dazu werden die Werte im wikifolio z.B. durch Indikatoranalyse oder fundamentale Daten (z.B. Unternehmenskennzahlen) ausgewählt. Als Quelle für die Auswahl der Werte mit niedriger Varianz kann z.B. der STOXX Europe 600 Minimum Variance Index herangezogen werden. Der Anteil der Werte im wikifolio soll weitgehend der geschätzten Dividendenrendite des jeweils kommenden Jahres entsprechen. Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein. Etwa alle drei Monate erfolgt eine Überprüfung der Werte aus dem Low Variance Index. Anfallende Dividenden werden vorwiegend in einen europäischen Dividenden ETF investiert. mehr anzeigen