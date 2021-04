VIX Trading SP500 Hedge

Handelsidee

Dieses Wikifolio handelt den S&P 500 Volatility Index (auch CBOE Volatility Index) und ist somit ein Hedge für ein S&P 500-lastiges Portfolio.

Da die Aktienmärkte weltweit stark korrelieren, kann man dieses Wikifolio auch als Hedge für ein allgemeines Aktienportfolio betrachten.



Der CBOE Volatility Index steigt mit steigender Volatilität im S&P 500, welche mit fallenden Kursen einhergeht („Der Markt nimmt die Stufen nach oben und den Aufzug nach unten“).

Volatilitätsschwankungen sind eine Art Sentimentanalyse mit natürlicher Rückkehr zur Norm (der Markt steigt, Investoren werden sich sicherer, weniger zittrige Hände, weniger Volatilität -> Anleger trauen sich mehr, Hebel kommen ins Spiel, irgendwann erfolgen Gewinnmitnahmen, gehebelte Investoren fallen leicht ins Minus und lösen ebenfalls ihre Positionen auf -> höhere Volatilität, die Lage beruhigt sich und der Zyklus beginnt von vorne).



Ziel ist es den langfristigen Seitwärtstrend im Index so zu traden, dass im Wikifolio ein langfristiger Aufwärtstrend entsteht.

Gekauft wird bei einem Indexwert unter 19, verkauft oberhalb von 25.

Das Handeln erfolgt in Tranchen.

Der Anlagezeitraum hierbei ist langfristig (Swing-Trading über einige Wochen bis Jahre), jedoch kann eine höhere Volatilität im Basiswert kurzfristig zu einer höheren Handlungsfrequenz führen.



Um nochmal den Zweck dieses Wikifolios zu betonen: Es handelt sich um einen Hedge, also eine Absicherung, zum (US-) Aktienmarkt, was bedeutet, dass diese beiden Werte sich häufig gegenläufig verhalten werden.



Dieses Wikifolio soll zur Volatilitätsglättung eines Aktien-lastigen Portfolios dienen, ohne dessen langfristige Rendite negativ zu beeinflussen.

Es kann zeitweise zu 90-100% in Cash positioniert sein.



Da der Index aktuell nicht als ETF gehandelt wird, erfolgt das Trading über Zertifikate.

Das Anlageuniversum ist noch etwas breiter gefächert, um Flexibilität bezüglich der Handelsprodukte, die den Index als Basis haben, zu bewahren. mehr anzeigen