Handelsidee

Sehr geehrte Kunden von VNY,



Der VNY Trading und Spekulation enthält ungehebelten Aktienpositionen

und gehebelten Positionen in form von Zertifikaten. (niemals Optionsscheine)

Wir verfolgen die Strategie durch Zertifikate vor allem kleine Bewegungen von 2-4 Prozent mehr Momentum zu verleihen und diese zu handeln*.



Schenken sie uns ihr Vertrauen und investieren sie in Unseren breiten VNY All World, sie werden es nicht bereuen.







*Bei einem Profit von 25% wird die Position geschlossen

