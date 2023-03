Das VOLAEUROSTOXXSHORT Portfolio investiert in derivate Produkte, die auf den börsennotierten Future des VSTOXX®-Futures (FVS) bezogen sind. Volatitätsindices werden auch als s.g. "Angst-Indices" bezeichnet und spiegeln besonders die Emotionen der Marktteilnehmer wieder. Für die Investitionen in dem Portfolio werden Produkte erworben, die auf einen Rückgang der Volatilität (Short) abzielen. Diese Produkte sind i.d.R. Unlimited KO- und Faktor-Zertifikate (zwischen 1 und 5 Faktoren) eines kompetenten Emittenten. Dieses Portfolio ist für Anleger sowie für erfahrene und risikobewusste Trader gedacht, die in Zeiten hoher Volatilität in Europäischen Aktien einen Rückgang "zur Normalität" erwarten. Bitte beachten Sie die besonderen Risiken (hohe Schwankungen, Emittentenrisiken, Marktrisiken) dieser Anlageform und freuen Sie sich- mit mir - über die Chancen dieser "Neuen Asset-Klasse*". Good Luck for everybody!