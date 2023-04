Das VOLA VIX LONG Portfolio investiert in derivate Produkte, die auf die börsennotierten Futures des VIX®-Index (VIX®) bezogen sind. Für die Investitionen in dem Portfolio werden Produkte erworben, die auf einen Anstieg der Volatilität (LONG) abzielen. Diese Produkte sind i.d.R. Unlimited KO- und Faktor-Zertifikate (zwischen 1 und 5 Faktoren) eines kompetenten Emittenten. Dieses Portfolio ist für Anleger zur Absicherung von Aktienbeständen sowie für erfahrene und risikobewusste Trader gedacht, die in Zeiten hoher oder - historisch gesehen - niedriger Volatilität in internationalen Aktien einen Anstieg erwarten. Volatitätsindices werden auch als s.g. "Angst-Indices" bezeichnet und spiegeln besonders die Emotionen der Marktteilnehmer wider. Bitte beachten Sie die besonderen Risiken (hohe Schwankungen, Emittentenrisiken, Marktrisiken) dieser Anlageform und freuen Sie sich- mit mir - über die Chancen dieser "Neuen Asset-Klasse*". Good Luck for everybody!