VanguardSecu Global Equity Fonds

Handelsidee: Elliott-Wellen-Methode für präzise Kursprognosen Unsere Handelsidee basiert auf der Elliott-Wellen-Methode, einer technischen Analyse, die Kursverläufe mittels Wellenbewegungen prognostiziert. Zielzonen werden präzise berechnet und dienen als Trendwendebereiche für Handelsentscheidungen. Die Methode eignet sich für Long- und Short-Positionen. Steigt ein Kurs in eine Zielzone von unten, erwarten wir Abwärtsbewegungen und bieten Short-Gelegenheiten. Bei Kursen, die von oben in eine Zielzone fallen, sehen wir Aufwärtsbewegungen und nutzen Long-Chancen. Um Kursabweichungen zu berücksichtigen, platzieren wir Stopps bei ca. 1% über (Short) oder unter (Long) den Zielzonen. Bei ungeklärten Mustern kommunizieren wir Trendwenden-Bereiche. Langfristige Anleger profitieren von gelben (Trendwenden) und blauen (übergeordnete Wendepunkte) Tradingbereichen. Aktive Tradingbereiche, grün umrandet und mit BOX-Koordinaten versehen, deuten baldige Kursanläufe an. Fehlen Umrandung und BOX-Koordinaten, ist der Bereich noch scharf gestellt, invalidiert oder erfolgreich abgearbeitet. Primärszenarien: Grüne durchgezogene Pfeile für Anstiege, rote für Abstiege, oft mit Zielzonen. Pfeile haben keine zeitliche Implikation. Gestrichelte Pfeile zeigen Alternativszenarien. Rote gestrichelte Pfeile: Abstiege, grüne: Anstiege. Prozentsatz-Wahrscheinlichkeiten werden angegeben. Unterstützungen: Rote horizontale Linien mit Beschriftung und Pfeil nach unten, dienen als Stopps bei Aufwärtsbewegungen. Widerstände: Grüne horizontale Linien mit Pfeil, zeigen Kurslevel, dienen als Stopps bei Abwärtsbewegungen und bestärken Aufwärtsbewegungen. Unsere Handelsidee basiert auf Wahrscheinlichkeiten und unterstützt Sie umfassend bei Handelsentscheidungen. Eine gründliche Analyse und Berücksichtigung alternativer Verläufe sind wichtig, da Geldanlage unsicher ist. Gewichtung: Max. 12% - 13% beim Kauf des Wertes, egal ob Aktien, ETF´s oder Strukturierte Produkte.