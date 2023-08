Von Woche zu Woche

Im Musterdepot sollen Aktien der großen Indizes handelbar sein. Es ist angedacht, das Depot am Anfang der Woche mit Positionen zu bestücken und das Depot am Ende der Woche glatt zu stellen. Dabei ist geplant, stets möglichst voll investiert zu sein. Die Auswahl der Werte für das Musterdepot orientiert sich an technischer Analyse, Nachrichten und Fundamentaldaten.