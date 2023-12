Short-Vola Rotation defensiv

Dieses Wikifolio stellt eine defensivere Umsetzungen des Handelsansatz aus meinem anderen Short-Vola-Wikifolio dar. Durch ein konservativeres Risikomangement sollen die Schwankungsrisiken und Renditechancen des Wikifolios hier vergleichsweise reduziert werden, da die strategiebedingte Volatilität des Musterdepots charakteristisch sehr hoch sein kann. Der Handelsansatz ist der weitestgehend der Gleiche und wird folgend beschrieben: Der Volatilitätsindex (VIX) bildet meiner Recherche nach die implizite (erwartete) Volatilität der nächsten 30 Tage des S&P 500 ab. Historisch betrachtet ist der Verlauf des VIX augenscheinlich oszillierend - er steigt und fällt lokal, begibt sich jedoch gemäß meiner Recherche immer wieder zurück in einen Normalzustand und ist "mode reverting". Der VIX ist über die VIX-Futures handelbar. Diese unterliegen meiner Recherche nach zu einem Großteil der Zeit im sogenanntem Contango des Terminmarktes - also Rollverlusten. Diese Marktterminstruktur soll in diesem wikifolio durch regelmäßig angepasste Shortpositionen auf den VIX genutzt werden. Die Handelsentscheidungen sollen auf Basis einer mathematisch-regelbasierten technischen Analyse getroffen werden (u.a. mathematisch definiertes Regelwerk, Charttechnik, Trends, Zeitzyklen, Market Profile). Das mathematische Regelwerk bezieht u.a. die Kurse des Basisindex des VIX, den Futures des aktuellen Monats und der Folgemonate sowie des virtuellen Kapitals des Musterdepots ein. Die VIX-Futures sollen hier über Unlimited-Turbo-Zertifikate gehandelt werden. Ergänzend können Anleihen-ETFs sowie Kleinstpositionen in konservativen Index-ETFs gehalten werden, da die Cashposition des wikifolios so meines Erachtens nach besser gegen Inflation gehedgt sein kann. Zusätzlich können Anlagezertifkate beigemischt werden. Der Einsatz weiterer Hebelprodukte wie zum Beispiel Optionsscheine können bspw. zum Zwecke des Kapitalschutzes erwogen werden.