welcom-e Virus Killer

Handelsidee

Es werden überwiegend " Underdogs " mit Potential im Bereich Pharma und Medizintechnik gesucht, die zum Kampf gegen Viren beitragen können. Das Augenmerk wird auf Unternehmen gelegt, die noch in einer frühen Phase der Entwicklung sind oder auch kurz vor dem Durchbruch stehen. Es sollte sich mit dem Invest in diesen Aktien bzw. Wikifolio eine Win-win-win Situation ergeben, in der alle profitieren (Unternehmen, Anleger, Bevölkerung).



Es soll eher langfristig direkt in Aktien aus Deutschland, Europa, USA und Asien investiert werden.

Wenn es von diesen "Nebenwerten" noch keine Aktien gibt, aber bereits andere AG´s in diesen Unternehmen investiert sind, kann auch in diese Unternehmen investiert werden.







