Wirtschaftsdelegationen

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden die Firmen aufgenommen, welche unsere Politiker bei ihren Auslandsreisen als Wirtschaftsdelegation begleiten. Ich fange mit der Reise von Habeck nach Katar und VAE an. Weitere Reisen werden beobachtet und zeitnah dann gehandelt. Jede Position wird ca 3% des Anfangskapitals von 250k groß sein. +/- 20% und die Position wird verkauft, es sei denn das Unternehmen nimmt wieder an einer Delegation teil.

Ziel ist es an den Wertezuwachs der Firmen, welche von der Regierung auf Reisen eingeladen werden, zu profitieren.

Zudem werden Unternehmen aufgenommen, welche direkt oder indirekt von den politischen Entscheidungen der deutschen Regierung vermeintlich positiv partizipieren. mehr anzeigen