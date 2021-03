WeltMegaTrends

Handelsidee

Dieses Wikifolio versucht in Aktien zu investieren, die das Zeug haben Ihre Branche zu dominieren oder Ihre Branche mit neuen Technologien zu verändern und dadurch Ihre Branche in Zukunft zu dominieren.

Im Vordergrund steht das Thema Megatrends, aber es können auch disruptive Firmen, die Old Economy-Branchen verändern in das Wikifolio mit aufgenommen werden.

In diesem Wikifolio soll in Aktien investiert werden, die über eine geringe/mittlere Marktkapitalisierung verfügen. Es können vereinzelt auch größere Unternehmen beigemischt werden, wenn eines der unten genannten Kriterien erfüllt wird.



Folgende Kriterien sollen bei der Auswahl von neuen Aktien ein tragende Rolle spielen und neue Werte sollen mindestens ein Kriterium davon erfüllen:

- angemessene Bewertung

- hohes Umsatzwachstum

- Marktführer in der jeweiligen Branche

- First Mover in der jeweiligen Branche

- Hohe Dominanz in der jeweiligen Branche

- Starker Markenwert

- Hohes Zukunftspotenzial



Das Portfolio kann aus einigen Aktien, ETFs und Fonds bestehen.



Es wird eine mittel bis langfristige Haltedauer angestrebt, hierbei hierbei plane ich auch die aktuelle Marktlage zu berücksichtigen und es können je nach Situation Titel auch nur kurzfristig gehalten werden.



Das Verlustrisiko ist bei solchen Growth-Titeln überdurchschnittlich hoch und bedeutet hohe Chancen & dafür aber auch hohe Risiken.



Die Titel sollen je nach Risiko höher oder niedriger gewichtet werden, wobei Titel mit meiner Meinung nach höherem Risiko niedriger gewichtet werden sollen.

Es können auch Beobachtungspositionen <1% genutzt werden.





