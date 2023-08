Das wikifolio "Artificial Intelligence Crypto" investiert bevorzugt in Aktien und ETFs aus dem Bereich Artificial Intelligence und Crypto und soll etwas spekulativer ausgerichtet sein, mit dem Ziel, eine möglichst hohe Renditeerwartung zu erfüllen. Das wikifolio wird sich auf relativ wenige Titel beschränken. In der Regel auf zwischen 5 bis 10. Die Firmen, in die investiert werden sollen, können dabei aus allen Branchen und Ländern kommen, wenn die Zukunftsaussichten meiner Ansicht nach gut sind. Der Schwerpunkt soll dabei in der Regel auf Europa und Nordamerika liegen. Prioritär sollen Aktien aufgenommen werden, die auf Basis der Fundamentaldaten-Analyse und des voraussichtlichen Wachstums der nächsten Jahre meiner Ansicht nach ein deutliches Aufwärtspotential zeigen (zB mittels Globalanalyse, Branchenanalyse und qualitativer Unternehmensanalyse). Aktuelle Trends sollen dabei einer besonderen Aufmerksamkeit unterliegen, soweit die Bewertungen akzeptabel sind. Der Anlagehorizont soll mittel bis längerfristig ausgelegt sein. Zur Risikodiversifikation können auch ETF's genutzt werden.