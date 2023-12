WIKICOIN mit Bitcoin Ether u. a.

1. HANDELSIDEE: Die Crypto-Coins entwickeln sich zu einer neuen Anlagekategorie neben Aktien, Bonds, Rohstoffen und Währungen. Der größte Vermögensverwalter der Welt, BlackRock, will in 2024 einen Bitcoin-Fund starten und macht Druck bei den US-Genehmigungsbehörden. Nach dem endlosen Anstieg und dem anschließenden starken Absturz der Krypto-Währungen geben sie jetzt wieder langfristige Kaufsignale. Die meisten Anleger wollen mit den Kryptos aber nur auf steigende Kurse setzen oder ihr Vermögen sicher aufbewahren. Daher kann man sie auch als Rohstoffe, wie z.B. Gold, ansehen. 2. ANLAGEUNIVERSUM: Es soll hauptsächlich in Bitcoin und die liquidesten Cryptos investiert werden. Aber es können in geringem Umfang auch Unternehmen gekauft werden, die sich mit Erzeugung, Handel, Bezahlen und Sicherheit der digitalen Währungen befassen. 3. HANDELSKRITERIEN: Kauf und Verkauf soll nach technischer Analyse auf mehreren Zeitebenen erfolgen. 4. HALTEZEIT: in der Regel mehrere Wochen oder Monate. 5. GEPLANTE QUELLEN FÜR DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG: Online-Chartsysteme mit Indikatoren, die je nach Börsensituation optimiert sein sollen.