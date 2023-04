Das Wikifolio "Wiki Racer" soll sich auf Unternehmen konzentrieren, die ein erwartetes großes Innovationspotential im Pharma- und New Technology-Bereich haben. Das Portfolio soll Investitionen in Aktien aus allen Teilen der Welt beinhalten und mindestens 6 bis maximal 12 Unternehmen gleichzeitig umfassen. Das Ziel ist, ein aktives Portfolio-Management zu betreiben und die Aktien der Unternehmen solange zu halten, wie das zukünftige Innovationspotential als vielversprechend betrachtet wird. Als Investmentansatz soll Value Investing genutzt werden, bei dem Unternehmen mit einem inneren Wert, der höher als der aktuelle Börsenkurs ist, ausgewählt werden. Dabei sollen überwiegend in Deutschland ansässige Nebenwerte aufgenommen werden, die aufgrund von Spezialsituationen wie geringer Analysten-Coverage oder Corporate Events wie Übernahmen, Squeeze-Outs, Turnaroundphasen und Managementwechsel unterhalb ihres inneren Wertes notieren. Als Beimischung können ausländische Werte, ETFs oder Fonds aufgenommen werden, die aufgrund besonderer Unternehmenssituationen oder aus Absicherungsgründen ausgewählt werden. Im Nebenwertebereich findet man oft unterbewertete Unternehmen, die durch den erhöhten Analyseaufwand ausfindig gemacht werden können. Es ist wichtig, wie ein Unternehmer zu denken und sich zu überlegen, wie sich das Unternehmen langfristig entwickeln kann und welche unternehmerischen Risiken bestehen. Dabei sollen keine Sekundärquellen wie Börsenbriefe oder Newsletter zurate gezogen werden, sondern primäre Quellen wie Geschäftsberichte, Unternehmensmeldungen, Wertpapierprospekte und unternehmenseigene Unterlagen genutzt werden. Research Reports von Analysten können im Einzelfall hilfreich sein. Das Portfolio wird eher auf wenige Werte konzentriert sein und dementsprechend nicht übermäßig diversifiziert sein. Das Risiko von größeren Ausschlägen nach unten wird durch intensive Analyse und eine hohe Selektivität der Aktienauswahl minimiert.