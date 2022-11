wikifolio „wind of the change“ soll schwerpunktmäßig Investitionen in Währungspaar USD/Yen, NASDAQ100-, Gold- und Ölförderung, Pharma- und Rüstungsindustrie darstellen . Auf den Finanzmarkttrendwechsel soll reagiert und mit neuen steigenden Werten positioniert werden. Der Handelsansatz soll marktsituativ flexibel sein, deswegen soll das gesamte Anlageuniversum genutzt werden. In Ausnahmefällen (klare Signale der charttechnischen Analyse) sollen auch Faktorzertifikate auf Indizes gehandelt werden. Ich beabsichtige ein aktives Portfolio Management zu betreiben. Anlagehorizont: mittel- bis kurzfristig.