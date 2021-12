WORLD_isMy Technolgy USA Global

Handelsidee

Mit dem Musterdepot WORLD_isMy möchte ich den Fokus auf Wertpapiere legen, bei denen ein gewichtiger Anteil der Investments sich mit Technologien oder Dienstleistungen beschäftigen, die einen globalen, digitalen und urbanen Strukturwandel voranbringen.

Die Branchen der Investments sollten einer globale Ausrichtung folgen mit einem tendenziellen Übergewicht an US Werten.



Meiner Ansicht nach werden entscheidende Wachstumsbereiche der Zukunft, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Robotik, Cybersicherheit, fossile Unabhängigkeit in der Mobilität, gesunde Ernährung, nachhaltige Energie, Gesundheit, Finanzdienstleistungen, Urbanisierung, Premium-Konsumgüter und Wasser sein.



Der Fokus sollte möglichst ausgewogen auf ETF und Fonds liegen, um eine möglichst große Diversität zu erreichen, und damit zu erwartende Synergieeffekte zu generieren. Zertifikate sollen das wikifolio WORLD_isMy thematisch passend unterstützen.



Das wikifolio hat zum Ziel, damit möglichst breit aufgestellt an technologischen Know-how und an einer zu erwartenden strukturellen Neuausrichtungen teilzuhaben, gleichzeitig aber das Risiko insgesamt für den Anleger*in mit einer abgestimmten Verteilung von Fonds und ETF entscheidend zu reduzieren.

Um den Ansatz von Zukunfstechnologien zu unterstützen, soll mein wikifolio mit einigen Einzelwerten aus den Bereichen der disruptivenTechnologien/Biotechnologien, Fonds/ETFs aus der Private Equity oder mit entsprechenden Zertifikaten ergänzt werden.



Der Anlagehorizont der Investments soll situationsangepasst mittel-bis langfristig sein.

Die Entscheidungsfindung basiert überwiegend auf meinen Kenntnissen und Beobachtungen des Marktes im Allgemein und einer entsprechende Ausrichtung dahingehend, ob die Fonds/ETFs bezogen auf ihre Themen oder Branchen im Grundsatz von mir als zukunftsfähig und ihre Entwicklung als marktführend eingestuft werden können. mehr anzeigen