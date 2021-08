Monatl. Einkommen world dividend

Handelsidee

Viele Menschen trachten nach einem monatlichen passiven Einkommen bei gleichzeitig möglichst hoher Sicherheit. Dazu werden Aktien, ETF und Bonds rund um den Globus kombiniert. Gleichzeitig wird ganz konservativ auf riskante Hebelkonstruktionen verzichtet. Hier geht es um Vermögensanlage statt Spekulation! Dementsprechend wird hier sehr breit gestreut und gleich in zahlreiche bewährte ETF weltweit parallel investiert. Die stärksten Dividenden-Pferde aus Europa, den USA etc. sind dabei! Natürlich sind auch die berühmten Dividenden-Aristokraten entsprechend vertreten.

Währungsschwankungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden, wobei diese in einer Dividenden-Strategie entweder für günstige Kaufpreise oder erhöhte Dividenzahlungen sorgen. Wer regelmäßig investiert, z.B. über einen Sparplan, profitiert von Schwankungen in beide Richtungen.

Die Kurse müssen bei einer Dividenden-Strategie nicht zwingend steil steigen, wenn laufend hohe Dividenden ausgeschüttet werden. Tun sie es dennoch, ist das ein extra Bonus.



Warum hier investieren? Weil man sich damit die Kosten/Mühe für die Trades der unzähligen Einzelinvestitionen sparen kann und gleich alles Relevante in einem Durchgang kauft. Damit behält man die Übersicht im eigenen Depot. Gleichzeitig profitiert man von der intensiven Vorauswahl der besten Dividenden-Pferde!



Tipp für die Dividenden-Strategie: Zu Handelszeiten kaufen um höhere Ausschüttungsrenditen (%) zu erhalten.



Hinweis: Das Wikifolio wurde mit außerbörslichen Handelskursen angelegt, weshalb der Chart optisch nicht gut wirkt. Seit der Covid-Krise sind die Titel stark gestiegen, was man im Chart leider nicht sieht, da er erst später beginnt. Weiter wird das Cash im Depot lfd in neue Titel oder in die Aufstockung bestehender Anteile investiert. mehr anzeigen